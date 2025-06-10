Єврокомісія презентувала 18-й пакет санкцій проти Росії: що в нього увійде

Єврокомісія у вівторок представила пропозицію 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії, що передбачає обмеження для енергетики, банків та посилення експортних заборон.

Пропозицію презентувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 10 червня у Брюсселі, передає кореспондентка "Європейської правди".

Президентка Єврокомісії підкреслила, що 18-й пакет санкцій буде стосуватися переважно російських банків та російського енергетичного сектору. Також вона додала, що ЄС планує розширити експортні заборони та контроль і посилити заходи з протидії обходу санкцій.

"Вперше ми пропонуємо запровадити заборону на транзакції щодо "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2". Це означає, що жоден оператор ЄС не зможе прямо чи опосередковано брати участь у будь-якій транзакції щодо трубопроводів "Північний потік". Повернення до минулого немає", – розповіла також вона.

Єврокомісія пропонує знизити верхню межу ціни на нафту з 60 до 45 доларів за барель.

"Експорт нафти все ще становить третину державних доходів Росії. Нам потрібно скоротити це джерело доходів", – пояснила Урсула фон дер Ляєн.

Вона уточнила, що обмеження ціни на нафту є коаліційним заходом G7, тому на саміті цієї групи в Канаді на початку наступного тижня лідери обговорять, як діяти разом.

На додаток до 342 суден, які є частиною російського нафтового "тіньового флоту", ЄК пропонує запровадити санкції ще проти 77 – для кращого забезпечення дотримання верхнього ліміту.

ЄК пропонує запровадити заборону на імпорт нафтопродуктів, вироблених з російської сирої нафти.

Друга частина санкцій – банківський сектор, зокрема, "обмеження його здатності залучати фінансування та здійснювати транзакції".

ЄК пропонує трансформувати існуючу заборону на використання системи SWIFT у повну заборону на проведення транзакцій. "І ми пропонуємо застосувати таку заборону транзакцій до ще 22 російських банків", – сказала фон дер Ляєн.

Також пропонується поширити заборону на транзакції на фінансових операторів у третіх країнах, які фінансують торгівлю з Росією в обхід санкцій і запровадити санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, його дочірніх компаній та інвестиційних проєктів.

Третій пункт – подальші заборони на експорт на суму понад 2,5 мільярда євро.

"Ми націлені на машини, метали, пластмаси та хімікати. Вони використовуються як сировина в промисловості. Ми також обмежуємо експорт товарів і технологій подвійного призначення, які використовуються для виробництва безпілотників, ракет та інших систем озброєння. Ми хочемо переконатися, що Росія не знайде способів модернізувати свою зброю за допомогою європейських технологій", – уточнила президентка Єврокомісії.

Четверте і останнє – ЄК пропонує розширити сферу дії заборони на транзакції, яка вже існує.

"Ми включили до списку 22 російські та іноземні компанії, які надають пряму чи опосередковану підтримку російському військово-промисловому комплексу. Здатність Путіна продовжувати війну дуже сильно залежить від підтримки, яку він отримує від третіх країн. Ті, хто підтримує російську війну та зусилля із завоювання України, несуть велику відповідальність", – повідомила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 20 травня Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії за війну проти України, та окремі санкції за використання хімічної зброї проти України, а також персональні санкції за гібридну дестабілізаційну діяльність РФ проти країн ЄС і партнерів.

Президент Литви Гітанас Науседа назвав 17-й пакет занадто слабким та закликав передбачити жорсткіші заходи у наступному.