Верховна Рада ухвалила законопроєкт про множинне громадянство

Верховна Рада у середу, 18 червня, в остаточному читанні ухвалила законопроєкт із серією змін у питаннях набуття і збереження громадянства України, який у тому числі закріплює можливість множинного громадянства.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує "Європейська правда".

За відповідний законопроєкт проголосували 243 депутати.

Депутатка Ірина Геращенко у себе в Facebook зазначає, що це була четверта версія проєкту. До другого читання робоча група значно удосконалила проєкт, вписавши в нього пункти про обовʼязковий іспит на знання Конституції України, історії, української мови.

Геращенко розповіла, що законопроєкт обіцяє:

забезпечити умови для повернення громадян України, які вимушено покинули країну через збройну агресію РФ, та зберегти за такими особами громадянство України (хоча жодні реальні механізми в проєкті не прописані);

розширити можливість для набуття громадянства України деякими категоріями іноземців та особам без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у ЗСУ, НГУ та інших військових структурах;

встановити випадки множинності громадянства (підданства);

встановити підстави для втрати громадянства України.

Нагадаємо, ідея закону про множинне громадянство обговорювалася ще до повномасштабної війни та додатково актуалізувалася після 2022 року.

Попередній глава МЗС України Дмитро Кулеба у 2023 році заявив, що Україні потрібен цей крок, і множинне громадянство має стати елементом державної політики, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти.

Врешті у січні 2024 року президент Володимир Зеленський подав у парламент проєкт закону, який унормовує так зване "подвійне громадянство".

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