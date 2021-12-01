Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Зеленський внесе у Раду проєкт закону про множинне громадянство 

Середа, 1 грудня 2021, 10:31

Президент Володимир Зеленський анонсував внесення у Верховну раду законопроєкту про множинне громадянство.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це глава держави заявив 1 грудня у щорічному посланні до Верховної ради.

"Важлива складова нашої міжнародної політики - підтримка світового українства. Я знаю, наскільки важливим для українців, що мешкають у США, Канаді та ЄС, є питання множинного громадянства. 

Сьогодні я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту", - сказав Зеленський.

За його словами, вперше "українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою, не просто людьми "українського походження", а українського громадянства". 

Детальніше про "підводні камені" та виклики цієї ідеї дивіться у відеоблозі "Європейської правди", який пояснює, чому виникла та що має змінити ідея про легалізацію так званого "подвійного громадянства".

Нагадаємо, у 2020 році Верховна рада відклала розгляд президентського законопроєкту щодо питань громадянства.

Внесений законопроєкт зупинився, тому що експерти ВР зробили висновок, що без змін до Конституції, просто на рівні закону, це питання врегулювати неможливо.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна планує дозволити подвійне громадянство з ЄС, але не Росією.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський
powered by lun.ua

Статті

CBAM по експорту: що таке "вуглецевий податок" ЄС та чим він загрожує Україні

Кліматичні ініціативи Євросоюзу вдарять по найболючішому: торгівлі між Україною та ЄС. Що в такій ситуації варто робити Києву?
1 грудня 2021 — Андрій Андрусевич, Олексій Хабатюк

Меркель не лише з Путіним: де канцлерка опиралася диктаторам, а де йшла на поступки

Якими були взаємини Ангели Меркель з диктаторами сучасності? ЄвроПравда публікує у скороченому вигляді один з розділів нової біографії канцлерки.
30 листопада 2021 — Кеті Мартон

Без довіри не буде прогресу: чим важлива для України реформа у сфері метрології

Що заважає Україні отримати "промисловий безвіз" із ЄС? І що не так із вітчизняною інфраструктурою якості?
30 листопада 2021 — Марія Мезенцева , народний депутат України, "Слуга народу"