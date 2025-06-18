Верховная Рада приняла законопроект о множественном гражданстве

Верховная Рада в среду, 18 июня, в окончательном чтении приняла законопроект с серией изменений в вопросах приобретения и сохранения гражданства Украины, который в том числе закрепляет возможность множественного гражданства.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует "Европейская правда".

За соответствующий законопроект проголосовали 243 депутата.

Депутат Ирина Геращенко у себя в Facebook отмечает, что это была четвертая версия проекта. Ко второму чтению рабочая группа значительно усовершенствовала проект, вписав в него пункты об обязательном экзамене на знание Конституции Украины, истории, украинского языка.

Геращенко рассказала, что законопроект обещает:

обеспечить условия для возвращения граждан Украины, которые вынужденно покинули страну из-за вооруженной агрессии РФ, и сохранить за такими лицами гражданство Украины (хотя никакие реальные механизмы в проекте не прописаны);

расширить возможность для приобретения гражданства Украины некоторыми категориями иностранцев и лицам без гражданства, которые проходят военную службу по контракту в ВСУ, НГУ и других военных структурах;

установить случаи множественности гражданства (подданства);

установить основания для утраты гражданства Украины.

Напомним, идея закона о множественном гражданстве обсуждалась еще до полномасштабной войны и дополнительно актуализировалась после 2022 года.

Предыдущий глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в 2023 году заявил, что Украине нужен этот шаг, и множественное гражданство должно стать элементом государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества.

Наконец, в январе 2024 года президент Владимир Зеленский подал в парламент проект закона, который нормирует так называемое "двойное гражданство".

Читайте также статью "ЕвроПравды" на эту тему Двойное гражданство для Европы: где на Западе работают ограничения, которые отменяет Украина.