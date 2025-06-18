Рада ухвалила законопроєкт про реформу АРМА, що є вимогою ЄС

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12374-д щодо реформи Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як інформує "Європейська правда", про це повідомив депутат Ярослав Железняк.

За відповідний законопроєкт проголосували 253 народні депутати.

За словами Железняка, новий законопроєкт передбачає нові вимоги до голови АРМА, процедуру добору з участю міжнародних експертів, прозорий механізм управління активами, контроль за передачею активів.

Він також зазначив, що ухвалення законопроєкту є однією з умов для розблокування фіндопомоги Україні від ЄС на суму 600 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Україна в межах плану Ukraine Facility зобовʼязалась схвалити закон про реформу АРМА та посилення його інституційної спроможності.

Як зазначала, віцепрем’єрка Ольга Стефанішина, уряд вніс повністю узгоджений з Європейською комісією законопроєкт, який передбачає перезапуск цієї інституції і проведення аудиту.

Законопроєкт №12374-д пропонує оновити процедуру відбору керівника та працівників АРМА із залученням до складу комісії з відбору незалежних експертів, а також запровадити незалежну зовнішню систему оцінки ефективності діяльності органу.

Цей документ був ухвалений парламентом у першому читанні 12 лютого.

В уряді раніше прогнозували швидке ухвалення законопроєкту, наголошуючи, що це необхідно для виконання вимог Євросоюзу.

Посли G7 також закликали український парламент якнайшвидше ухвалити законопроєкт про реформу АРМА.

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