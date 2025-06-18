Рада приняла законопроект о реформе АРМА, что является требованием ЕС

Верховная Рада приняла в целом законопроект №12374-д о реформе Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Как информирует "Европейская правда", об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

За соответствующий законопроект проголосовали 253 народных депутата.

По словам Железняка, новый законопроект предусматривает новые требования к главе АРМА, процедуру отбора с участием международных экспертов, прозрачный механизм управления активами, контроль за передачей активов.

Он также отметил, что принятие законопроекта является одним из условий для разблокирования финпомощи Украине от ЕС на сумму 600 миллионов гривен.

Напомним, Украина в рамках плана Ukraine Facility обязалась принять закон о реформе АРМА и усилении его институциональной способности.

Как отмечала, вице-премьер Ольга Стефанишина, правительство внесло полностью согласованный с Европейской комиссией законопроект, который предусматривает перезапуск этой институции и проведение аудита.

Законопроект №12374-д предлагает обновить процедуру отбора руководителя и работников АРМА с привлечением в состав комиссии по отбору независимых экспертов, а также ввести независимую внешнюю систему оценки эффективности деятельности органа.

Этот документ был принят парламентом в первом чтении 12 февраля.

В правительстве ранее прогнозировали быстрое принятие законопроекта, подчеркивая, что это необходимо для выполнения требований Евросоюза.

Послы G7 также призвали украинский парламент как можно быстрее принять законопроект о реформе АРМА.

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