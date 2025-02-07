Стефанішина очікує на схвалення перезапуску АРМА відповідно до вимог ЄС

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розраховує на схвалення у Верховній Раді погодженого з Єврокомісією законопроєкту про реформу та аудит агентства АРМА.

Про це вона розповіла у п’ятницю на конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного", що проходить у Києві за сприяння німецького агентства з розвитку GIZ, повідомляє "Європейська правда".

Говорячи про реформу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та менеджменту активів, отриманих від корупційних та інших злочинів (АРМА), вона сказала, що уряд вніс повністю узгоджений з Європейською комісією законопроєкт, який передбачає перезапуск цієї інституції і проведення аудиту.

"Для нас це дуже важливо, тому що інституція була повністю створена на основі європейського регулювання. Я сподіваюсь, що (профільний) комітет рекомендує законопроєкт для розгляду на наступній сесії. Ми фактично вкладаємося у всі строки", – сказала Стефанішина.

Реклама:

Коментуючи перспективи розгляду цього законопроєкту у парламенті, присутній у залі спікер ВРУ Руслан Стефанчук сказав, що ми "не просто очікуємо" схвалення, а "активно працюємо над цим".

"На цьому пленарному тижні нічого не можу гарантувати… але робота наша точно може мати і повинна мати активний і правильний фінал", – додав глава ВРУ.

Конференція відбувається за сприяння німецького агентства з розвитку GIZ та проєкту ЄС "Право-Justice". "Європейська правда" є інформаційним партнером заходу.

Стефанішина також підтвердила, що Україна має на меті відкрити у 2025 році усі кластери переговорів з ЄС, та розповіла про часові очікування щодо цього процесу.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна ставить за мету у 2025 році відкрити у переговорах про вступ до ЄС щонайменше два кластери, а максимальною метою є усі кластери.