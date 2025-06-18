У Молдові міністерка перепросила перед делегацією України через інцидент з прапором РФ

Міністерка сільського господарства Молдови Людмила Катлабуга перепросила перед українською делегацією через ситуацію з російським прапором на Всесвітньому конгресі вина в Кишиневі.

Про це повідомляє TV8, інформує "Європейська правда".

Міністерка зазначила, що влада Молдови перепрошує перед українською делегацією та всіма учасниками конгресу, який вона назвала аполітичним.

"Росія є агресором. Молдова вважає, що демонстрація прапору не мала відбутися, але в контексті вимог міжнародних організацій та протоколу було нав'язано демонстрацію цих символів. Водночас, на наполягання Міністерства сільського господарства, а також Національного офісу вина, нам вдалося усунути вчорашні протокольні проблеми", – розповіла вона.

Катлабуга також додала, що за наполяганням Молдови, присутність російської делегації на цьому конгресі була зведена до мінімуму і "відбувалась на середньому академічному рівні, з доповідями про дослідження у галузі виноробства".

За її словами, всі дії, пов'язані з організацією конгресу, були скоординовані, і Молдова мала дотримуватися внутрішніх правил Міжнародної організації виноградарства і виноробства.

Як повідомляли, українська делегація ледь не припинила свою участь у Всесвітньому конгресі виноградарства та виноробства, що проходить у Кишиневі, через участь у ньому представників Росії.

Гендиректор корпорації з виноградарства та виноробної промисловості "Укрвинпром" Володимир Кучеренко розповів, що що після зустрічі посла України з міністром сільського господарства Молдови російську символіку і плакати на конгресі прибрали.

Завдяки цьому українська влада рекомендувала своїй делегації продовжити участь у міжнародному заході.

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