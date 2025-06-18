В Молдове министр извинилась перед делегацией Украины из-за инцидента с флагом РФ

Министр сельского хозяйства Молдовы Людмила Катлабуга извинилась перед украинской делегацией из-за ситуации с российским флагом на Всемирном конгрессе вина в Кишиневе.

Об этом сообщает TV8, информирует "Европейская правда".

Министр отметила, что власти Молдовы приносят извинения украинской делегации и всем участникам конгресса, который она назвала аполитичным.

"Россия является агрессором. Молдова считает, что демонстрация флага не должна была состояться, но в контексте требований международных организаций и протокола была навязана демонстрация этих символов. В то же время, по настоянию Министерства сельского хозяйства, а также Национального офиса вина, нам удалось устранить вчерашние протокольные проблемы", – рассказала она.

Катлабуга также добавила, что по настоянию Молдовы, присутствие российской делегации на этом конгрессе было сведено к минимуму и "проходило на среднем академическом уровне, с докладами об исследованиях в области виноделия".

По ее словам, все действия, связанные с организацией конгресса, были скоординированы, и Молдова должна была соблюдать внутренние правила Международной организации виноградарства и виноделия.

Как сообщалось, украинская делегация едва не прекратила свое участие во Всемирном конгрессе виноградарства и виноделия, проходящем в Кишиневе, из-за участия в нем представителей России.

Гендиректор корпорации по виноградарству и винодельческой промышленности "Укрвинпром" Владимир Кучеренко рассказал, что после встречи посла Украины с министром сельского хозяйства Молдовы российскую символику и плакаты на конгрессе убрали.

Благодаря этому украинская власть рекомендовала своей делегации продолжить участие в международном мероприятии.

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