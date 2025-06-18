Українська делегація обурилась через участь РФ у Всесвітньому конгресі вина в Кишиневі

Українська делегація ледь не припинила свою участь у Всесвітньому конгресі виноградарства та виноробства, що проходить у молдовській столиці Кишиневі, через участь у ньому представників Росії.

Про це повідомляє NewsMaker, інформує "Європейська правда".

Гендиректор корпорації з виноградарства та виноробної промисловості "Укрвинпром" Володимир Кучеренко зазначив, що українська влада попросила делегацію достроково завершити свою участь у Конгресі виноробства в Кишиневі через "демонстративну присутність делегації РФ з прапором держави-агресора, проведення міжурядових заходів за її участю".

"Ми вважаємо таку "нейтральність" прямим потуранням агресору, а участь України поруч із країною, яка щодня вбиває наших громадян і знищує інфраструктуру, – неприйнятною і принизливою", – сказав Кучеренко.

Пізніше він додав, що після зустрічі посла України з міністром сільського господарства Молдови російську символіку і плакати на конгресі прибрали. Завдяки цьому українська влада рекомендувала своїй делегації продовжити участь у міжнародному заході, що проводиться в Кишиневі.

Кучеренко подякував українським дипломатам за "принципову позицію, яка дозволила захистити національні інтереси, зберігши можливість представляти українську науку і виноробство в міжнародному професійному середовищі".

Нагадаємо, минулого тижня держсекретар США Марко Рубіо опублікував офіційне привітання з Днем Росії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після цього заявив, що йому було "неприємно" читати привітання "деяких країн" до дня Росії.

А от у Кремлі, навпаки, назвали це "дуже позитивними новинами".

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