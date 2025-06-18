Президент Польщі підписав заборону електронних сигарет для неповнолітніх

Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону, яка забороняє продаж неповнолітнім усіх електронних сигарет та нікотинових пакетиків.

Про це в середу повідомила канцелярія польського президента, пише "Європейська правда".

Поправка до Закону про охорону здоров'я від наслідків вживання тютюну та тютюнових виробів набуде чинності через два тижні після опублікування в офіційному віснику.

Згідно зі змінами, продаж електронних сигарет і нікотинових пакетиків полякам віком до 18 років буде заборонений, причому крамниці повинні будуть публікувати відповідне оголошення.

Нові правила також поширюються на продаж електронних сигарет через інтернет і в автоматах.

Крім того, використання електронних сигарет з безнікотиновою рідиною також буде заборонене на зупинках громадського транспорту, в ресторанах, на дитячих майданчиках та в школах.

Відповідні поправки Сейм Польщі схвалив наприкінці травня.

Раніше стало відомо, що в Єврокомісії готують підвищення податків на тютюнові вироби і розширення акцизу на електронні сигарети.