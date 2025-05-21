Сейм Польщі вирішив заборонити продаж електронних сигарет неповнолітнім
Сейм Польщі ухвалив закон про заборону продажу всіх видів електронних сигарет неповнолітнім.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.
За закон проголосували 417 депутатів. Один був проти і 10 утрималися. Тепер законопроєкт буде розглянутий Сенатом.
Поправка до закону "Про охорону здоров'я населення від наслідків вживання тютюну та тютюнових виробів", підготовлена Міністерством охорони здоров'я, забороняє продаж усіх електронних сигарет, у тому числі безнікотинових, запасних контейнерів та нікотинових пакетиків особам, які не досягли 18-річного віку.
Закон також передбачає заборону на продаж нікотинових пакетиків особам, які не досягли 18 років, а також на їх продаж у приміщеннях закладів охорони здоров'я, шкіл та навчальних закладів, спортивних та розважальних закладів, у торговельних автоматах та системах самообслуговування.
Поправка також вводить заборону на продаж безнікотинових електронних сигарет і нікотинових пакетиків на відстані, в тому числі через Інтернет, і заборону на їхню рекламу.
Крім того, передбачається, що використання електронних сигарет з безнікотиновою рідиною (що виділяють безнікотинову пару) буде заборонено в громадських місцях, де зараз заборонено використання електронних сигарет з нікотиновмісною рідиною. До них належать школи та дитячі садки, зупинки громадського транспорту, ресторани та дитячі майданчики.
Нагадаємо, у лютому французький парламент проголосував за заборону одноразових електронних сигарет.
Бельгія запровадила таку заборону в грудні 2024 року.