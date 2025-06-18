Президент Польши подписал запрет электронных сигарет для несовершеннолетних

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправку к закону, которая запрещает продажу несовершеннолетним всех электронных сигарет и никотиновых пакетиков.

Об этом в среду сообщила канцелярия польского президента, пишет "Европейская правда".

Поправка к Закону о защите здоровья от последствий употребления табака и табачных изделий вступит в силу через две недели после публикации в официальном вестнике.

Согласно изменениям, продажа электронных сигарет и никотиновых пакетиков полякам в возрасте до 18 лет будет запрещена, причем магазины должны будут публиковать соответствующее объявление.

Новые правила также распространяются на продажу электронных сигарет через интернет и в автоматах.

Кроме того, использование электронных сигарет с безникотиновой жидкостью также будет запрещено на остановках общественного транспорта, в ресторанах, на детских площадках и в школах.

Соответствующие поправки Сейм Польши одобрил в конце мая.

Ранее стало известно, что в Еврокомиссии готовят повышение налогов на табачные изделия и расширение акциза на электронные сигареты.