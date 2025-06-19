Новий посол при НАТО назвала умову, за якої Україна відмовиться від Альянсу

Нова голова місії України при НАТО Альона Гетьманчук заявила, що Київ відмовився б від амбіції вступити до Північноатлантичного альянсу лише в разі зникнення або руйнації самого НАТО.

Про це Гетьманчук написала у четвер на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Гетьманчук відзначила, що членство в Альянсі – це найкоротший та найбільш зрозумілий, зокрема і для агресора, шлях остаточно зафіксувати Україну в євроатлантичній системі координат та тим самим вбити хворобливі фантазії агресора про відновлення імперії.

"Саме тому, глибоко переконана, що єдиною причиною, за якої Україна потенційно могла б відмовитись від амбіції стати членом НАТО – мала б бути відсутність самого НАТО. Або ж його руйнація зсередини чи ззовні настільки, що Альянс просто перестав бути привабливим та цікавим для українців", – наголосила вона.

Водночас Гетьманчук висловила переконання, що цього не трапиться.

"Так, Альянс, як і Україна, сьогодні теж перебуває у переломному моменті. Можливо, в НАТО, на відміну від України, часом більше бракує розуміння, що цей момент екзистенційний для них не менше, аніж для України. І тим більше часом бракує розуміння, що ці процеси взаємоповʼязані. Але 5-a стаття Вашингтонського договору функціонує, якою б не була спокуса її пафосно поховати", – зауважила Гетьманчук.

13 червня президент Володимир Зеленський звільнив Наталію Галібаренко з посади глави місії України при НАТО, і призначив на цю посаду Альону Гетьманчук.

Альона Гетьманчук – американістка, директорка Центру "Нова Європа", асоційована старша аналітикиня Атлантичної Ради США, а також постійна авторка "Європейської правди".

Гетьманчук більшу частину свого професійного життя присвятила питанню вступу України в Альянс.