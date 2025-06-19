Новый посол при НАТО назвала условие, при котором Украина откажется от Альянса

Новая глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук заявила, что Киев отказался бы от амбиции вступить в Североатлантический альянс только в случае исчезновения или разрушения самого НАТО.

Об этом Гетьманчук написала в четверг на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Гетьманчук отметила, что членство в Альянсе – это кратчайший и наиболее понятный, в том числе и для агрессора, путь окончательно зафиксировать Украину в евроатлантической системе координат и тем самым убить болезненные фантазии агрессора о восстановлении империи.

"Именно поэтому, глубоко убеждена, что единственной причиной, по которой Украина потенциально могла бы отказаться от амбиции стать членом НАТО – должно быть отсутствие самого НАТО. Или же его разрушение изнутри или извне настолько, что Альянс просто перестал быть привлекательным и интересным для украинцев", – подчеркнула она.

В то же время Гетьманчук выразила убеждение, что этого не случится.

"Да, Альянс, как и Украина, сегодня тоже находится в переломном моменте. Возможно, в НАТО, в отличие от Украины, порой больше не хватает понимания, что этот момент экзистенциальный для них не меньше, чем для Украины. И тем более порой не хватает понимания, что эти процессы взаимосвязаны. Но 5-я статья Вашингтонского договора функционирует, каким бы ни был соблазн ее пафосно похоронить", – отметила Гетьманчук.

13 июня президент Владимир Зеленский уволил Наталью Галибаренко с должности главы миссии Украины при НАТО, и назначил на эту должность Алену Гетьманчук.

Алена Гетьманчук – американистка, директор Центра "Новая Европа", ассоциированный старший аналитик Атлантического Совета США, а также постоянный автор "Европейской правды".

Гетьманчук большую часть своей профессиональной жизни посвятила вопросу вступления Украины в Альянс.