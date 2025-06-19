ЗМІ: Зеленський може зустрітись із європейськими лідерами після саміту НАТО

У Гаазі може відбутись зустріч на високому рівні за участю України, європейських союзників і генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Про це на Х повідомив редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Джозвяк нагадав, що на прийдешньому саміті НАТО в Гаазі не планується проведення Ради Україна-НАТО на найвищому рівні.

"Хоча на наступному тижні на саміті НАТО не відбудеться офіційної зустрічі Ради Україна-НАТО на рівні лідерів, планується українська зустріч із Зеленським, Рютте та іншими європейськими лідерами в Гаазі безпосередньо після саміту НАТО", – поділився він.

Як повідомлялось, саміт НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі, пройде у суттєво скороченому форматі і триватиме менш ніж добу.

А засідання Ради Україна-НАТО відбудеться тільки на рівні міністрів закордонних справ.

Відомо, що президент України Володимир Зеленський запрошений на офіційну вечерю для лідерів НАТО, яку ввечері 24 червня прийме король Нідерландів.

Але на тлі все меншої зацікавленості США у вирішенні війни в Україні деякі українські посадовці, за даними ЗМІ, сумніваються в доцільності візиту Зеленського на саміт НАТО.

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