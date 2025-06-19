СМИ: Зеленский может встретиться с европейскими лидерами после саммита НАТО

В Гааге может состояться встреча на высоком уровне с участием Украины, европейских союзников и генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Об этом на Х сообщил редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Джозвяк напомнил, что на предстоящем саммите НАТО в Гааге не планируется проведение Совета Украина-НАТО на самом высоком уровне.

"Хотя на следующей неделе на саммите НАТО не состоится официальная встреча Совета Украина-НАТО на уровне лидеров, планируется украинская встреча с Зеленским, Рютте и другими европейскими лидерами в Гааге непосредственно после саммита НАТО", – поделился он.

Как сообщалось, саммит НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге, пройдет в существенно сокращенном формате и продлится менее суток.

А заседание Совета Украина-НАТО состоится только на уровне министров иностранных дел.

Известно, что президент Украины Владимир Зеленский приглашен на официальный ужин для лидеров НАТО, который вечером 24 июня примет король Нидерландов.

Но на фоне все меньшего интереса США к решению войны в Украине некоторые украинские чиновники, по данным СМИ, сомневаются в целесообразности визита Зеленского на саммит НАТО.

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