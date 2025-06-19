На півдні Іспанії стався вибух у барі, мінімум 16 постраждалих

У результаті вибуху в барі Javi в містечку Ло-Паган, що в іспанській провінції Мурсія на південному заході країни, постраждали щонайменше 16 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Europa Press.

Інцидент стався незабаром після опівдня в четвер. Бар Javi на той момент був закритий для відвідувачів, але в цей час поблизу проходив щотижневий ринок, що й призвело до постраждалих.

Фото: Facebook/Yolanda Rebollo Lopez

На місце події прибули патрулі місцевої поліції, співробітники служби екстреної допомоги та цивільної оборони, пожежники регіону Мурсія, а також карети швидкої допомоги та медичні працівники.

За останніми даними, внаслідок вибуху поранення отримали 16 людей, двоє з них – у важкому стані. Більшість людей були ушпиталені для лікування.

У коментарі Europa Press мер Ло-Пагана Педро Хав'єр Санчес припустив, що причиною вибуху міг стати витік газу. Офіційно ж причина вибуху не встановлена, справу розслідує Цивільна гвардія Іспанії.

На початку року, нагадаємо, у житловому будинку в передмісті Стокгольма стався вибух, у звʼязку з чим затримали двох підозрюваних.