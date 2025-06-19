На юге Испании произошел взрыв в баре, минимум 16 пострадавших

В результате взрыва в баре Javi в городке Ло-Паган, что в испанской провинции Мурсия на юго-западе страны, пострадали по меньшей мере 16 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press.

Инцидент произошел вскоре после полудня в четверг. Бар Javi на тот момент был закрыт для посетителей, но в это время поблизости проходил еженедельный рынок, что и привело к пострадавшим.

Фото: Facebook/Yolanda Rebollo Lopez

На место происшествия прибыли патрули местной полиции, сотрудники службы экстренной помощи и гражданской обороны, пожарные региона Мурсия, а также машины скорой помощи и медицинские работники.

По последним данным, в результате взрыва ранения получили 16 человек, двое из них – в тяжелом состоянии. Большинство людей были госпитализированы для лечения.

В комментарии Europa Press мэр Ло-Пагана Педро Хавьер Санчес предположил, что причиной взрыва могла стать утечка газа. Официально причина взрыва не установлена, дело расследует Гражданская гвардия Испании.

В начале года, напомним, в жилом доме в пригороде Стокгольма произошел взрыв, в связи с чем задержали двух подозреваемых.