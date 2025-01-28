У передмісті Стокгольма стався вибух у будинку, затримали двох підозрюваних

Шведська поліція розслідує обставини вибуху у житловому будинку в передмісті Стокгольма, на цей час затримали двох підозрюваних.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Інцидент стався вранці у районі Багармоссен, що на південному сході агломерації Стокгольма. Поліція отримала повідомлення близько 9:00. Місцеві мешканці кажуть, що чули гучний вибух і від вибухової хвилі у них задрижали вікна. Після того бачили, як з під’їзду втікають двоє людей у темному одязі.

За попередньою інформацією, вибух стався при вході у квартиру. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

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"Нашу роботу спрощує те, що усе сталося вранці і є багато свідків", – прокоментував представник поліції Стокгольма Даніель Вікдаль.

За фактом події відкрили розслідування щодо завдання серйозної шкоди і серйозне порушення законодавства стосовно вибухонебезпечних речовин.

Згодом повідомили про затримання двох осіб, які потенційно можуть бути причетні до вибуху, але поліція продовжує пошуки, не маючи впевненості, що це саме ті особи.

За останній час у Швеції та зокрема в агломерації Стокгольма стались десятки подібних інцидентів. Попередній стався лише минулого тижня у районі Фарста, у тому ж будинку, що й у грудні.

Інциденти пов’язують з діяльністю кримінальних угруповань, які вербують молодь для виконання "доручень" за винагороду.

Протягом минулого року шведська і данська поліція поглибили співпрацю через наростаючу проблему вербування шведських підлітків для кримінальних завдань у Копенгагені.

У Данії в листопаді оголосили вирок 16-річному підлітку зі Швеції, якого впіймали на підготовці замовного вбивства у Копенгагені.

Особи, які влаштували вибухи неподалік посольства Ізраїлю у Копенгагені на початку жовтня, також виявилися хлопцями зі Швеції.