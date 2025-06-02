На виборах у Польщі переміг Навроцький

Директор Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "Право і справедливість", переміг на президентських виборах у Польщі.

Про це пише польський мовник RMF24 із посиланням на дані Державної виборчої комісії, пише "Європейська правда".

Як свідчать результати підрахунку 100% виборчих дільниць, Навроцький набрав 50,89% голосів, а його суперник – мер Варшави Рафал Тшасковський – 49,11% голосів.

Відтак у другому турі виборів Кароль Навроцький отримав 10,6 млн голосів, а Тшасковський 10,2 млн. Таким чином, Навроцький переміг з перевагою у 369 591 голос.

Явка у другому турі виборів склала 71,63%.

Дані зі 100% виборчих дільниць за кордоном показують, що Тшасковський переміг там із результатом 63,49%. Його підтримали 383 722 особи. Навроцького підтримали 36,51% виборців, або 220 637 голосів. Явка серед виборців за кордоном склала 84,26%.

Варто зазначити, що наприкінці травня Навроцький офіційно пристав на вимоги лідера антиукраїнської "Конфедерації" Славоміра Менцена, серед яких обіцянка не пускати Україну в НАТО, в обмін на підтримку у другому турі.

Водночас його суперник Тшасковський відмовився підписувати таку декларацію ультраправого Менцена.

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни, також вони засвідчили зміну ставлення до України. Деталі – у статті "Менше зло" не лише для України: хто і завдяки чому стане новим президентом Польщі.