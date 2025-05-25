Кандидат у президенти Польщі від влади відмовився обіцяти не пускати Україну в НАТО

Кандидат у президенти Польщі від партії влади, мер Варшави Рафал Тшасквський відмовився підписувати декларацію ультраправого та антиукраїнського політика Славоміра Менцена, у якій містилась обіцянка не пускати Україну в НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Radio Zet.

Рафал Тшасковський, як і підтримуваний опозиційною партією "ПіС" Кароль Навроцький, прийняв запрошення лідера антиукраїнської "Конфедерації" Менцена на розмову, під час якої той запитував про ставлення до основних пунктів його власної програми. Таких пунктів всього вісім.

Тшасковський та Навроцький, як відомо, зійдуться у другому турі президентських виборів 1 червня.

Одним із пунктів декларації Менцена є обіцянка, що кандидат, якщо стане президентом, не підпише закон про ратифікацію вступу України до НАТО. Коментуючи цей пункт, який є п'ятим у декларації, Тшасковський сказав, що не може погодитись із Менценом.

"Якщо не буде гарантій безпеки, Путін озброїться і піде далі. Польща повинна прагнути до прийняття України до НАТО", – сказав він.

На його слова негайно відреагував Менцен: "Якщо Путін може напасти на Польщу, незважаючи на те, що вона є членом НАТО, то він може напасти і на Україну в НАТО", – заявив він. Тшасковський відповів, що категорично не згоден: "Я дуже добре знаю Путіна і уважно за ним спостерігаю. Він розуміє тільки мову сили".

Далі Менцен заявив, що "всі знають, що Україна має неврегульовані кордони". "До того ж США навіть за президентства Байдена не погоджувалися на вступ України до НАТО. Чому Польща повинна прагнути до чогось неможливого?" – допитувався лідер "Конфедерації".

"Я не сказав, що це буде легкий процес. Польща повинна прагнути до прийняття України до НАТО. Тільки тоді ми будемо в безпеці", – підкреслив Тшасковський. Він зауважив, що потенційно Україна може приєднатись до НАТО через 10-15 років.

Водночас, Тшасковський виступив проти відправки польських військових в Україну.

У підсумку мер Варшави відмовився підписувати декларацію Менцена, яку його опонент Кароль Навроцький підписав.

Навроцький запевнив, що не підпише закон про ратифікацію вступу України до НАТО. За його словами, дискусія про це не має сенсу.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав "держзрадою" обіцянку Навроцького.

Читайте також: Поступки не на користь Україні: як польські ультраправі отримали на виборах "золоту акцію".