У Раді вважають, що результат виборів президента Польщі ускладнить шлях України в ЄС

Депутатка Верховної Ради Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка очолює парламентський комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу, вважає, що обрання Кароля Навроцького президентом Польщі може ускладнити процес вступу України в ЄС.

Таку думку вона висловила у коментарі "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Климпуш-Цинцадзе відзначила поляризацію польського суспільства і його "відхилення в бік ізоляціонізму", що викликає тривогу.

"Вибір поляків, найімовірніше, ускладнить діалог усередині ЄС і нашу євроінтеграцію. Також сумно бачити немислиме досі перетворення Польщі з адвоката України в НАТО на країну, яка може бути проти", – сказала вона.

Депутатка висловила сподівання, що польському політикуму вистачить мудрості зрозуміти згубність цього шляху, а Україні вистачить сил вибудувати конструктивний діалог і донести їм це.

"На Україну чекають дедалі сильніші випробування, тому що вибори в Польщі – це лише частина загальної тенденції зростання ізоляціонізму навіть там, де він смертельно небезпечний. Це вірус дефіциту дорослості, від якого вільний світ поки що не має вакцини", – наголосила Климпуш-Цинцадзе.

За підсумками підрахунку бюлетенів зі 100% виборчих дільниць, Навроцький набрав 50,89% голосів, а його суперник Рафал Тшасковський – 49,11%.

Читайте також: Червона картка Туску та проблеми для українців: головні наслідки виборів президента Польщі