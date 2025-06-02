В Раде считают, что результат выборов президента Польши усложнит путь Украины в ЕС

Депутат Верховной Рады Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая возглавляет парламентский комитет по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, считает, что избрание Кароля Навроцкого президентом Польши может осложнить процесс вступления Украины в ЕС.

Такое мнение она высказала в комментарии "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Климпуш-Цинцадзе отметила поляризацию польского общества и его "отклонение в сторону изоляционизма", что вызывает тревогу.

"Выбор поляков, вероятнее всего, усложнит диалог внутри ЕС и нашу евроинтеграцию. Также печально видеть немыслимое до сих пор превращение Польши из адвоката Украины в НАТО в страну, которая может быть против", – сказала она.

Депутат выразила надежду, что польскому политикуму хватит мудрости понять пагубность этого пути, а Украине хватит сил выстроить конструктивный диалог и донести им это.

"Украину ждут все более сильные испытания, потому что выборы в Польше – это лишь часть общей тенденции роста изоляционизма даже там, где он смертельно опасен. Это вирус дефицита взрослости, от которого свободный мир пока не имеет вакцины", – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

По итогам подсчета бюллетеней со 100% избирательных участков, Навроцкий набрал 50,89% голосов, а его соперник Рафал Тшасковский – 49,11%.

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