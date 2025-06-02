Україна зробила ще крок для приєднання до зони роумінгу з ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань електронних комунікацій" (реєстр. № 12150).

Про це свідчить оновлена на сайті Верховної Ради інформація, повідомляє "Європейська правда".

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК), повідомила, що з підписанням цього закону Україна завершила виконання свого "домашнього завдання" щодо законодавчого та нормативного наближення до актів права ЄС у сфері роумінгу.

Це створює необхідні умови для інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС в секторі роумінгу.

Наступний крок – подання закону до Європейської комісії для проведення офіційної оцінки його відповідності праву Європейського Союзу, зазначили у НКЕК.

У разі позитивного висновку, Єврокомісія може ініціювати рішення про взаємне надання режиму внутрішнього ринку для роумінгу між ЄС та Україною, що фактично означатиме повноцінне приєднання до політики "Роумінг як вдома" – Roam Like At Home.

Із приєднанням України до цієї політики українці зможуть користуватися послугами роумінгу за ціною домашнього тарифу, подорожуючи до країн ЄС. При цьому вартість тарифів чи умови не відрізнятимуться залежно від країни перебування в ЄС.

Верховна Рада 15 квітня ухвалила в другому читанні законопроєкт №12150 у межах зусиль із приєднання України до єдиної роумінгової зони з Європейським Союзом.

Нині мільйони українців у ЄС спілкуються з рідними в Україні без переплат завдяки домовленості операторів у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії і виїздом значної кількості українців до країн Європи.

Цей режим діє на тимчасовій основі з початку активної фази війни і востаннє був продовжений у липні 2024 року на один рік.