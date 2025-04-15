Парламент ухвалив останній крок для приєднання України до роумінгу ЄС

Верховна рада 15 квітня ухвалила в другому читанні законопроєкт №12150 у межах зусиль із приєднання України до єдиної роумінгової зони з Європейським Союзом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Ухвалений Радою законопроєкт, як зазначається, наближає український телекомунікаційний ринок до стандартів ЄС і розширює повноваження національного регулятора телекомунікацій (НКЕК).

Серед іншого, документ визначає, що європейським операторам не потрібно буде проходити процедуру загальної авторизації в Україні, якщо вони не надаватимуть послуг електронних комунікацій.

Крім того, законопроєкт визначає повноваження НКЕК, необхідні для покращення роботи послуги "Роумінг як вдома" (Roam Like at Home) в Україні.

"Це завершальний законодавчий етап на шляху до єдиної роумінгової зони з ЄС. Після всіх формальних процедур українці зможуть користуватися мобільним зв’язком у країнах ЄС без додаткових витрат", – додали в Мінцифри.

Нині мільйони українців у ЄС спілкуються з рідними в Україні без переплат завдяки домовленості операторів у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії і виїздом значної кількості українців до країн Європи.

Цей режим діє на тимчасовій основі з початку активної фази війни і востаннє був продовжений у липні 2024 року на один рік.

У червні минулого року, крім того, президент Володимир Зеленський підписав закон №10265, який передбачає приєднання України до єдиної роумінгової зони Європейського Союзу.