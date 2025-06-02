Украина сделала еще шаг для присоединения к зоне роуминга с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно имплементации норм законодательства Европейского Союза по вопросам электронных коммуникаций" (рег. № 12150).

Об этом свидетельствует обновленная на сайте Верховной Рады информация, сообщает "Европейская правда".

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК), сообщила, что с подписанием этого закона Украина завершила выполнение своего "домашнего задания" по законодательному и нормативному приближению к актам права ЕС в сфере роуминга.

Это создает необходимые условия для интеграции в Единый цифровой рынок ЕС в секторе роуминга.

Следующий шаг – подача закона в Европейскую комиссию для проведения официальной оценки его соответствия праву Европейского Союза, отметили в НКЭК.

В случае положительного заключения, Еврокомиссия может инициировать решение о взаимном предоставлении режима внутреннего рынка для роуминга между ЕС и Украиной, что фактически будет означать полноценное присоединение к политике "Роуминг как дома" – Roam Like At Home.

С присоединением Украины к этой политике украинцы смогут пользоваться услугами роуминга по цене домашнего тарифа, путешествуя в страны ЕС. При этом стоимость тарифов или условия не будут отличаться в зависимости от страны пребывания в ЕС.

Верховная Рада 15 апреля приняла во втором чтении законопроект №12150 в рамках усилий по присоединению Украины к единой роуминговой зоне с Европейским Союзом.

Сейчас миллионы украинцев в ЕС общаются с родными в Украине без переплат благодаря договоренности операторов в связи с полномасштабным вторжением России и выездом значительного количества украинцев в страны Европы.

Этот режим действует на временной основе с начала активной фазы войны и последний раз был продлен в июле 2024 года на один год.