У Нідерландах хочуть конфіскувати рекордний 221 млн євро у наркобарона

Нідерландська прокуратура подала клопотання про конфіскацію активів одного з найвідоміших наркобаронів Європи, 33-річного Йоса Лейдеккерса, який переховується від правосуддя.

Про це прокуратура повідомила в понеділок, пише "Європейська правда".

Правоохоронці Нідерландів вважають, що Лейдеккерс незаконно отримав мільйони євро від торгівлі кокаїном, а також від купівлі золота та предметів розкоші.

Серед іншого, менш як за рік наркоторговець заробив 114 мільйонів євро на 14 поставках кокаїну, витратив 47 мільйонів євро на 975 кілограмів золота і придбав нерухомість, зокрема готель у Туреччині та квартири в Дубаї.

До загальної суми незаконних активів Лейдеккерса також додалися предмети розкоші, зокрема два автомобілі Bentley, дизайнерські сумки, ювелірні вироби та годинники.

У сумі ці активи оцінюються у 221 мільйон євро, які прокуратура Нідерландів тепер намагається конфіскувати – це рекордна сума коштів, яку правоохоронці хочуть отримати від повʼязаного з наркоторгівлею.

У червні 2024 року суд у Роттердамі заочно засудив Лейдеккерса до 24 років тюремного ув'язнення за збройний напад, замовлення вбивства та організацію поставок кокаїну.

Він перебуває у списку найбільш розшукуваних осіб Європолу, а європейська поліція пропонує 200 тисяч євро за інформацію, що призведе до його арешту. Вважається, що наркобарон наразі переховується у Сьєрра-Леоне.

Раніше повідомлялось, як у кількох супермаркетах у Нідерландах за кілька днів виявили пакунки з наркотиками у вантажах бананів, що прибули до магазинів.