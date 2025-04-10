У кількох супермаркетах Нідерландів знайшли наркотики, заховані між бананами

У кількох сумермаркетах у Нідерландах за останні дні виявили пакунки з наркотиками у вантажах бананів, що прибули до магазинів.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Випадки сталися у декількох сумермаркетах в Північному Брабанті у середу й четвер.

Співробітники виявили поміж бананами пакунки з наркотиками, розділені на блоки і прикріплені між фруктами – після чого сповістили поліцію. В одному з випадків підтверджено, що йдеться про кокаїн.

У поліції підтвердили, що знають про випадки і наркотики вилучено, та не стали повідомляли додаткові деталі.

Це не перші подібні випадки у європейських супермаркетах – так, у німецьких магазинах минулого року знайшли схований серед бананів кокаїн на 7 мільйонів євро.

Наркотики можуть потрапляти з бананами у магазини через те, що наркоторговці нерідко переправляють свій вантаж до Європи у контейнерах з бананами, а потім місцеві учасники мережі забирають для подальшого збуту.