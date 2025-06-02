В Нидерландах хотят конфисковать рекордные 221 млн евро у наркобарона

Нидерландская прокуратура подала ходатайство о конфискации активов одного из самых известных наркобаронов Европы, 33-летнего Йоса Лейдеккерса, который скрывается от правосудия.

Об этом прокуратура сообщила в понедельник, пишет "Европейская правда".

Правоохранители Нидерландов считают, что Лейдеккерс незаконно получил миллионы евро от торговли кокаином, а также от покупки золота и предметов роскоши.

Среди прочего, менее чем за год наркоторговец заработал 114 миллионов евро на 14 поставках кокаина, потратил 47 миллионов евро на 975 килограммов золота и приобрел недвижимость, в частности отель в Турции и квартиры в Дубае.

К общей сумме незаконных активов Лейдеккерса также добавились предметы роскоши, в частности два автомобиля Bentley, дизайнерские сумки, ювелирные изделия и часы.

В сумме эти активы оцениваются в 221 миллион евро, которые прокуратура Нидерландов теперь пытается конфисковать – это рекордная сумма средств, которую правоохранители хотят получить от связанного с наркоторговлей.

В июне 2024 года суд в Роттердаме заочно приговорил Лейдеккерса к 24 годам тюремного заключения за вооруженное нападение, заказ убийства и организацию поставок кокаина.

Он находится в списке самых разыскиваемых лиц Европола, а европейская полиция предлагает 200 тысяч евро за информацию, которая приведет к его аресту. Считается, что наркобарон сейчас скрывается в Сьерра-Леоне.

Ранее сообщалось, как в нескольких супермаркетах в Нидерландах за несколько дней обнаружили пакеты с наркотиками в грузах бананов, поступивших в магазины.