Як кримінальна справа щодо квартири може вдарити по наступному президенту Польщі

Перший президент Польщі, який вступає на посаду з відкритою кримінальною справою. Саме таке "досягнення" встановив переможець президентських виборів Кароль Навроцький.

Розслідування справи, де він фігурує як підозрюваний, було відкрите вже після завершення виборів. І справа геть не дрібна – новому президенту Польщі загрожує до восьми років ув’язнення.

Щоправда, довести цю справу до кінця буде майже неможливо – після інавгурації новообраний президент матиме імунітет від переслідування.

Про наслідки цього кримінального провадження для наступного президента Польщі – в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Кримінал для Навроцького: що дасть розслідування справ нового президента Польщі. Далі – стислий її виклад.

Йдеться про історію з "квартирою пана Єжи", яка стала відома напередодні першого туру президентських виборів. І яка, як здавалося, має повністю знищити шанси на перемогу Кароля Навроцького.

Нагадаємо, під час передвиборчих дебатів Навроцький заявив, що має лише одну квартиру. Проте ЗМІ довідалися про існування ще одного помешкання, яке кандидат у президенти отримав від 80-річного "пана Єжи" в обмін на догляд за ним.

Втім, обіцяного піклування пенсіонер так і не отримав, на момент виборів він перебував у будинку соціального забезпечення, тобто – на муніципальному фінансуванні.

Тож вивчивши обставини справи та провівши допит свідка з мерії Гданська, у прокуратурі вирішили дати хід цій справі. Прокурор Маріуш Душинський пояснює: пан Єжи міг бути введений в оману "під час укладання попереднього договору купівлі-продажу нерухомості".

Цю справу прокуратора трактує як можливе шахрайство.

Інавгурація Кароля Навроцького запланована на 6 серпня. Відповідно, у прокуратури є лише півтора місяця на розслідування.

Ані юристи, ані політологи не вірять у судову перспективу цієї справи.

Інша річ – потужний іміджевий удар.

Заява прокуратури про наявність "обґрунтованої підозри у скоєнні злочину" є важливою політичною перемогою нинішньої коаліції. Адже всю виборчу кампанію там наполягали на небезпеці обрання президентом особи, яку звинувачують у низці кримінальних злочинів.

Остаточне рішення про визнання (чи невизнання) результатів президентських виборів має бути озвучено Верховним судом не пізніше 2 липня – тобто за 30 днів після завершення виборів.

Та, попри виявлення істотних помилок, ймовірність сценарію невизнання виборів виглядає відверто нереалістичною.

Щоправда, увага до підрахунку голосів показала проблему, яку досі ігнорували.

Для реєстрації кандидатом у президенти необхідно зібрали лише тисячу голосів, а для участі у виборах – сто тисячі. При цьому, зареєстровані кандидати, навіть якщо вони не приймають участь у виборах, можуть направляти своїх спостерігачів.

На вибори 2025 року було допущено рекордну кількість таких спостерігачів, причому ЗМІ вже знаходять серед них осіб, що можуть бути пов’язані з РФ.

І хоча немає підстав казати, що ці спостерігачі працювали на чиюсь користь, така нестандартна ситуація є проблемою сама по собі – адже це завдає ще одного удару по суспільній легітимності виборів.

Нинішні скандали стають проблемою не тільки і не стільки переможця виборів, а всієї Польщі, адже під сумнів ставиться легітимність однієї з ключових інституцій країни.

На щастя, польські політики розуміють цей ризик.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Кримінал для Навроцького: що дасть розслідування справ нового президента Польщі.