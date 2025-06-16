У Польщі почали розслідування щодо квартири обраного президента

Районна прокуратура у польському Гданську вирішила розпочати підготовче провадження у справі придбання квартири Каролем Навроцьким, новообраним президентом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Районна прокуратура Гданська-Середмістя розпочала розслідування щодо захоплення квартири Єжи Ж. Йдеться про підозру в скоєнні у 2012-2017 роках шахрайства на шкоду чоловіка.

Це офіційний початок розслідування. Прокуратура визнала, що є достатні підстави для перевірки, чи не був обдурений Єжи Ж. при продажу своєї квартири.

Після ознайомлення з надісланими матеріалами та проведення допиту як свідка представника президента міста Гданська, прокурор визнав, що є обґрунтована підозра у вчиненні злочину, і 13 червня 2025 року видав рішення про початок розслідування, повідомив журналістам речник окружної прокуратури в Гданську прокурор Маріуш Душинський.

Єжи Ж. мали забезпечити догляд і повне утримання, але після підписання документів, за даними прокуратури, він не отримав ні того, ні іншого.

Розслідування ведеться у справі, а не проти когось. Ніхто не почув звинувачень, а метою слідчих є ретельне з'ясування всіх обставин цієї справи.

До прокуратури надійшло загалом три повідомлення "про можливість вчинення злочину у зв'язку з придбанням квартири, розташованої в Гданську, кандидатом на посаду президента РП" – від заступниці маршалка Сенату Магдалени Беят, приватної особи та мера Гданська.

Портал Onet під час виборчої кампанії повідомив, що Кароль Навроцький, всупереч заяві, зробленій під час президентських дебатів, є власником не однієї, а двох квартир. Окрім квартири в Гданську, де він мешкає з родиною, він також має однокімнатну квартиру. У 2017 році літній чоловік передав її Навроцькому та його дружині в обмін на догляд та утримання. Однак Єжи Ж. потрапив до будинку соціального догляду.

Після цього Навроцький виступив у Варшаві із заявою, в якій прокоментував звинувачення на свою адресу у зв'язку зі справою про однокімнатну квартиру. На його думку, це "медійна брехня" і "боротьба державних інститутів Польщі з одним кандидатом на посаду президента Польщі". Тому, як він повідомив, він прийняв рішення передати однокімнатну квартиру, отриману від Єжи Ж., на благодійні цілі.

Скандал не завадив Навроцькому перемогти на виборах. За підсумками підрахунку бюлетенів зі 100% виборчих дільниць, підтримуваний правою опозицією Кароль Навроцький набрав 50,89% голосів, а його суперник Рафал Тшасковський – 49,11%.

Кароль Навроцький офіційно має вступити на посаду 6 серпня.