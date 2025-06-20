Как уголовное дело по поводу квартиры может ударить по следующему президенту Польши

Первый президент Польши, который вступает в должность с открытым уголовным делом. Именно такое "достижение" установил победитель президентских выборов Кароль Навроцкий.

Расследование дела, где он фигурирует как подозреваемый, было открыто уже после завершения выборов. И дело совсем не мелкое – новому президенту Польши грозит до восьми лет заключения.

Правда, довести это дело до конца будет почти невозможно – после инаугурации новоизбранный президент будет иметь иммунитет от преследования.

О последствиях этого уголовного производства для следующего президента Польши – в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Криминал для Навроцкого: что даст расследование дел нового президента Польши. Далее – краткое ее изложение.

Речь идет об истории с "квартирой господина Ежи", которая стала известна накануне первого тура президентских выборов. И которая, как казалось, должна полностью уничтожить шансы на победу Кароля Навроцкого.

Напомним, во время предвыборных дебатов Навроцкий заявил, что имеет только одну квартиру. Однако СМИ узнали о существовании еще одного помещения, которое кандидат в президенты получил от 80-летнего "господина Ежи" в обмен на уход за ним.

Впрочем, обещанной заботы пенсионер так и не получил, на момент выборов он находился в доме социального обеспечения, то есть – на муниципальном финансировании.

Поэтому изучив обстоятельства дела и проведя допрос свидетеля из мэрии Гданьска, в прокуратуре решили дать ход этому делу. Прокурор Мариуш Душинский объясняет: господин Ежи мог быть введен в заблуждение "при заключении предварительного договора купли-продажи недвижимости".

Это дело прокуратора трактует как возможное мошенничество.

Инаугурация Кароля Навроцкого запланирована на 6 августа. Соответственно, у прокуратуры есть только полтора месяца на расследование.

Ни юристы, ни политологи не верят в судебную перспективу этого дела.

Другое дело – мощный имиджевый удар.

Заявление прокуратуры о наличии "обоснованного подозрения в совершении преступления" является важной политической победой нынешней коалиции. Ведь всю избирательную кампанию там настаивали на опасности избрания президентом лица, обвиняемого в ряде уголовных преступлений.

Окончательное решение о признании (или непризнании) результатов президентских выборов должно быть озвучено Верховным судом не позднее 2 июля – то есть через 30 дней после завершения выборов.

Но, несмотря на выявление существенных ошибок, вероятность сценария непризнания выборов выглядит откровенно нереалистичной.

Правда, внимание к подсчету голосов показало проблему, которую до сих пор игнорировали.

Для регистрации кандидатом в президенты необходимо собрали лишь тысячу голосов, а для участия в выборах – сто тысяч. При этом, зарегистрированные кандидаты, даже если они не принимают участие в выборах, могут направлять своих наблюдателей.

На выборы 2025 года было допущено рекордное количество таких наблюдателей, причем СМИ уже находят среди них лиц, которые могут быть связаны с РФ.

И хотя нет оснований говорить, что эти наблюдатели работали в чью-то пользу, такая нестандартная ситуация является проблемой сама по себе – ведь это наносит еще один удар по общественной легитимности выборов.

Нынешние скандалы становятся проблемой не только и не столько победителя выборов, а всей Польши, ведь под сомнение ставится легитимность одного из ключевых институтов страны.

К счастью, польские политики понимают этот риск.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Криминал для Навроцкого: что даст расследование дел нового президента Польши.