Чотири країни звернулися до ЄС по підтримку "Східного щита" і Балтійської лінії оборони

Глави урядів Естонії, Латвії, Польщі та президент Литви звернулися з відкритим листом до керівництва ЄС із закликом посилити підтримку оборонних ініціатив на східному кордоні Союзу.

Його опублікував у соцмережі Х прем’єр-міністр Крістен Міхал, пише "Європейська правда".

Лист підписали прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, президент Литви Гітанас Науседа та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

У зверненні, датованому 20 червня, лідери чотирьох країн наголошують на зростаючій загрозі з боку Росії та Білорусі, зокрема через дестабілізуючі дії, саботаж та використання мігрантів як інструменту тиску.

"Росія випробовує нашу здатність до стримування й витривалість через дестабілізуючі дії та акти саботажу, особливо вздовж східних кордонів ЄС. Ми також стикаємось із додатковим тиском через використання мігрантів як зброї з боку Росії та Білорусі", – заявили вони.

У листі лідери країн наголосили, що загроза для ЄС та його держав-членів зростає, тому необхідна більш скоординована та рішуча стратегічна відповідь.

Автори звернення закликали ЄС розглядати ініціативи Балтійської оборонної зони та "Східного щита" як проєкти спільного європейського інтересу та підтримати їх усіма наявними інструментами Союзу.

Лідери країн зазначили, що Естонія, Латвія, Литва та Польща вже активно інвестують у зміцнення обороноздатності та готові витрачати понад 5% ВВП на оборону.

Вони підкреслили важливість створення інфраструктури для протидії можливим вторгненням, а також тісної координації в межах ЄС і НАТО.

Також вони додали, що ініціативи "Східний щит" та "Балтійська оборонна зона" мають на меті розвиток багаторівневих оборонних заходів уздовж східного кордону Євросоюзу. Вони вже реалізуються, але потребують ширшої підтримки з боку європейських інституцій.

Нагадаємо, наприкінці минулого року прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що будівництво системи укріплень "Східний щит" на кордонах з РФ та Білоруссю почалось.

Постанову про створення "Національної програми стримування і оборони "Східний щит", на реалізацію якої у 2024-2028 роках передбачено 10 млрд злотих, польський уряд ухвалив 10 червня минулого року на виїзному засіданні в Білостоці.

Перед цим стало відомо, що Естонія, Латвія, Литва і Польща звернуться до Європейського Союзу для фінансування будівництва мережі бункерів, бар'єрів, розподільчих ліній і військових складів уздовж кордонів із Росією і Білоруссю.

А 20 червня писали, що Сили оборони Естонії у співпраці з Центром державних оборонних інвестицій (RKIK) розпочали створення Балтійської оборонної зони на південно-східному кордоні країни.