Четыре страны обратились к ЕС за поддержкой "Восточного щита" и Балтийской линии обороны

Главы правительств Эстонии, Латвии, Польши и президент Литвы обратились с открытым письмом к руководству ЕС с призывом усилить поддержку оборонных инициатив на восточной границе Союза.

Его опубликовал в соцсети премьер-министр Кристен Михал, пишет "Европейская правда".

Письмо подписали премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Польши Дональд Туск.

В обращении, датированном 20 июня, лидеры четырех стран отмечают растущую угрозу со стороны России и Беларуси, в частности из-за дестабилизирующих действий, саботажа и использования мигрантов как инструмента давления.

"Россия испытывает нашу способность к сдерживанию и выносливость через дестабилизирующие действия и акты саботажа, особенно вдоль восточных границ ЕС. Мы также сталкиваемся с дополнительным давлением из-за использования мигрантов в качестве оружия со стороны России и Беларуси", – заявили они.

В письме лидеры стран подчеркнули, что угроза для ЕС и его государств-членов растет, поэтому необходим более скоординированный и решительный стратегический ответ.

Авторы обращения призвали ЕС рассматривать инициативы "Балтийской оборонной зоны" и "Восточного щита" как проекты общего европейского интереса и поддержать их всеми имеющимися инструментами Союза.

Лидеры стран отметили, что Эстония, Латвия, Литва и Польша уже активно инвестируют в укрепление обороноспособности и готовы тратить более 5% ВВП на оборону.

Они подчеркнули важность создания инфраструктуры для противодействия возможным вторжениям, а также тесной координации в рамках ЕС и НАТО.

Также они добавили, что инициативы "Восточный щит" и "Балтийская оборонная зона" имеют целью развитие многоуровневых оборонных мер вдоль восточной границы Евросоюза. Они уже реализуются, но нуждаются в более широкой поддержке со стороны европейских институтов.

Напомним, в конце прошлого года премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что строительство системы укреплений "Восточный щит" на границах с РФ и Беларусью началось.

Постановление о создании "Национальной программы сдерживания и обороны "Восточный щит", на реализацию которой в 2024-2028 годах предусмотрено 10 млрд злотых, польское правительство приняло 10 июня прошлого года на выездном заседании в Белостоке.

Перед этим стало известно, что Эстония, Латвия, Литва и Польша обратятся к Европейскому Союзу для финансирования строительства сети бункеров, барьеров, распределительных линий и военных складов вдоль границ с Россией и Беларусью.

А 20 июня писали, что Силы обороны Эстонии в сотрудничестве с Центром государственных оборонных инвестиций (RKIK) начали создание Балтийской оборонной зоны на юго-восточной границе страны.