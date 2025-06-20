Естонія почала будівництво Балтійської оборонної зони на кордоні з Росією

Сили оборони Естонії у співпраці з Центром державних оборонних інвестицій (RKIK) розпочали створення Балтійської оборонної зони на південно-східному кордоні країни.

Про це пише ERR, передає "Європейська правда".

Як передає естонський суспільний мовник, наразі триває риття траншей. До кінця цього року планується завершити будівництво до 28 бункерів і десяти складських майданчиків.

Фото: ERR

У селі Вінскі екскаватор риє триметрову траншею – це перша тестова ділянка Балтійської оборонної зони, яку створює Естонія. Траншея буде розташована точно між уповільнювальним парканом і прикордонними стовпами.

"У цьому випадку протитанкова траншея, про яку йдеться, має зупинити ворога – уповільнити його просування, і якщо він прорветься, стане легкою мішенню для нашої зброї. Траншея має чотири метри в ширину і три в глибину. Зазвичай вона розташована з нашого боку, так би мовити, як додатковий захист", – пояснив підполковник Айнар Афанасьєв, керівник інженерного підрозділу Сил оборони.

Фото: ERR

Траншеї є частиною проєкту розвитку Балтійської оборонної зони, в який RKIK цього року інвестує 4,4 млн євро.

"Наразі триває будівництво до чотирьох кілометрів бар’єрних траншей. Також узгоджуються розташування до 28 бункерів, які ми плануємо встановити до осені, і до десяти складських майданчиків", – повідомив Армін Сійліваск, керівник проєкту Балтійської оборонної зони в RKIK.

Зазначається, що бар’єрні траншеї будуватимуться вздовж кордону відповідно до аналізів і вимог Сил оборони. У ландшафті вони стануть частиною прикордонної інфраструктури, яка допоможе в охороні кордону в мирний час.

Нагадаємо, наприкінці минулого року прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що будівництво системи укріплень "Східний щит" на кордонах з РФ та Білоруссю почалось.

Постанову про створення "Національної програми стримування і оборони "Східний щит", на реалізацію якої у 2024-2028 роках передбачено 10 млрд злотих, польський уряд ухвалив 10 червня минулого року на виїзному засіданні в Білостоці.

Перед цим стало відомо, що Естонія, Латвія, Литва і Польща звернуться до Європейського Союзу для фінансування будівництва мережі бункерів, бар'єрів, розподільчих ліній і військових складів уздовж кордонів із Росією і Білоруссю.