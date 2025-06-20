У Балтійському морі британське судно врятувало шведську субмарину від нестачі кави
Новини — П'ятниця, 20 червня 2025, 18:30 —
Під час навчань НАТО у Балтійському морі британський патрульний катер здійснив незвичайну логістичну операцію: доправив шведському підводному човну каву, яка в нього закінчилась.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.
Логістична операція відбулася в межах навчань НАТО Baltops 25, під час яких близько 50 кораблів і підводних човнів, понад два десятки літаків та 9000 військовослужбовців із 17 країн відпрацьовують оборону в Балтійському морі.
Шведський підводний човен класу Södermanland під час перерви в навчаннях повідомив, що на борту закінчилися запаси меленої кави. HMS Dasher, патрульний катер Королівського флоту Британії, вирішив допомогти колегам.
"Це була лише кава, але ми продемонстрували, що навіть такі невеликі підрозділи, як наш човен класу P2000, можуть швидко та ефективно реагувати на потреби наших союзників", – прокоментував командир HMS Dasher лейтенант Джек Мейсон.
Коли катер прибув до підводного човна, один моряк кинув до підводного човна мотузку, по якій передали водонепроникний мішок з кавою та італійським печивом.
При цьому HMS Dasher мав триматися на відстані п'яти метрів, аби не пошкодити корпус. Після завершення передачі катер повернувся на базу.
Зазначимо, що у 2017 році суд у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія постановив, що тістечко та каву або чай не можна вважати повноцінним сніданком.
А у 2023 році дослідження показало, що у Британії чай став поступатись популярністю каві.