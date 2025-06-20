У Балтійському морі британське судно врятувало шведську субмарину від нестачі кави

Під час навчань НАТО у Балтійському морі британський патрульний катер здійснив незвичайну логістичну операцію: доправив шведському підводному човну каву, яка в нього закінчилась.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

Логістична операція відбулася в межах навчань НАТО Baltops 25, під час яких близько 50 кораблів і підводних човнів, понад два десятки літаків та 9000 військовослужбовців із 17 країн відпрацьовують оборону в Балтійському морі.

Шведський підводний човен класу Södermanland під час перерви в навчаннях повідомив, що на борту закінчилися запаси меленої кави. HMS Dasher, патрульний катер Королівського флоту Британії, вирішив допомогти колегам.

Фото: Navy Lookout

"Це була лише кава, але ми продемонстрували, що навіть такі невеликі підрозділи, як наш човен класу P2000, можуть швидко та ефективно реагувати на потреби наших союзників", – прокоментував командир HMS Dasher лейтенант Джек Мейсон.

Коли катер прибув до підводного човна, один моряк кинув до підводного човна мотузку, по якій передали водонепроникний мішок з кавою та італійським печивом.

При цьому HMS Dasher мав триматися на відстані п'яти метрів, аби не пошкодити корпус. Після завершення передачі катер повернувся на базу.

Зазначимо, що у 2017 році суд у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія постановив, що тістечко та каву або чай не можна вважати повноцінним сніданком.

А у 2023 році дослідження показало, що у Британії чай став поступатись популярністю каві.