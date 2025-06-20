В Балтийском море британское судно спасло шведскую подлодку от нехватки кофе

Во время учений НАТО в Балтийском море британский патрульный катер провел необычную логистическую операцию: доставил шведской подводной лодке кофе, который у нее закончился.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

Логистическая операция состоялась в рамках учений НАТО Baltops 25, во время которых около 50 кораблей и подводных лодок, более двух десятков самолетов и 9000 военнослужащих из 17 стран отрабатывают оборону в Балтийском море.

Шведская подводная лодка класса Södermanland во время перерыва в учениях сообщила, что на борту закончились запасы молотого кофе. HMS Dasher, патрульный катер Королевского флота Великобритании, решил помочь коллегам.

Фото: Navy Lookout

"Это был всего лишь кофе, но мы продемонстрировали, что даже такие небольшие подразделения, как наша лодка класса P2000, могут быстро и эффективно реагировать на потребности наших союзников", – прокомментировал командир HMS Dasher лейтенант Джек Мейсон.

Когда катер прибыл к подводной лодке, один моряк бросил в подводную лодку веревку, по которой передали водонепроницаемый мешок с кофе и итальянским печеньем.

При этом HMS Dasher должен был держаться на расстоянии пяти метров, чтобы не повредить корпус. После завершения передачи катер вернулся на базу.

Отметим, что в 2017 году суд в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия постановил, что пирожные и кофе или чай нельзя считать полноценным завтраком.

А в 2023 году исследование показало, что в Британии чай стал уступать популярность кофе.