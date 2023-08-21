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У Британії чай поступається за популярністю каві

Понеділок, 21 серпня 2023, 22:57

Британці нині п'ють каву частіше, ніж чай, і витрачають на неї більше коштів, свідчать останні дослідження в країні, яка традиційно була відома пов’язаними з чаєм традиціями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Дослідження компанії Statista за участю 2100 респондентів у Британії виявило, що близько 63% людей регулярно п'ють каву і лише 59% – чай.

А аналітики компанії Kantar нещодавно виявили, що протягом року до березня 2023-го у супермаркетах придбали понад 533 мільйони пачок кави та лише 287 мільйонів пачок чаю.

За даними Британської кавової асоціації, британці випивають близько 98 мільйонів чашок кави щодня, 80% британців, які відвідують кав'ярні, роблять це принаймні раз на тиждень, а 16% – щодня.

Кава випереджає чай за популярністю в Британії попри те, що ціни на неї суттєво зросли за останні кілька років через інфляцію та неврожаї. Річна інфляція цін на каву в країні становить від 7,6% до 16,5% щомісяця протягом останнього року.

Вважається, що кава з'явилася в Англії в середині XVII століття, а перша кав'ярня була заснована в Оксфорді в 1650 році євреєм на ім'я Якоб у будівлі, яка зараз відома як "Гранд-кафе".

Перша згадка про чай в Англії датується 1658 роком. Популярності він набув трохи пізніше, за короля Карла ІІ завдяки його дружині, королеві Катерині Браганса – португальській принцесі, завдяки чиїй любові до чаю напій став модним спочатку при дворі, а потім і серед заможних верств населення.

Зауважимо, що у 2018 році тоді колишній міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон намагався скористатись чаєм, аби не відповідати на питання журналістів про його контроверсійну заяву щодо мусульманок.

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