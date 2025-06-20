У Німеччині нетверезий чоловік потрапив у ДТП на саморобному авто з пивних ящиків

Неподалік міста Нойштадт-на-Айші, що в німецькій землі Баварія, 49-річний чоловік зазнав важких травм, потрапивши в аварію на саморобному авто з ящиків для пива.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За інформацією поліції, 49-річний чоловік у четвер у невеликому селищі на північ від Нойштадту-на-Айші втратив контроль над своїм транспортним засобом і з'їхав з дороги.

Автомобіль, зроблений з пивних ящиків, перекинувся, а сам чоловік відбувся травмами – зокрема переломом. Як повідомила поліція, постраждалого доставили до лікарні, загрози його життю немає.

У поліції Баварії не повідомили, який саме вигляд мав саморобний автомобіль, але уточнили, що тест на алкоголь показав близько 1,0 проміле в крові 49-річного водія.

Чоловіку інкримінують водіння в стані алкогольного сп'яніння, порушення правил реєстрації транспортних засобів та правил дорожнього руху. За даними поліції, водійські права йому поки що залишили.

Нагадаємо, днями польська поліція повідомила про незвичайний випадок неподалік Гданська – за порушення правил дорожнього руху зупинили 19-річного хлопця, що пересувався саморобним трициклом.