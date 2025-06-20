В Германии нетрезвый мужчина попал в ДТП на самодельном автомобиле из пивных ящиков

Недалеко от города Нойштадт-на-Айше, что в немецкой земле Бавария, 49-летний мужчина получил тяжелые травмы, попав в аварию на самодельном автомобиле из ящиков для пива.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

По информации полиции, 49-летний мужчина в четверг в небольшом поселке к северу от Нойштадта-на-Айше потерял контроль над своим транспортным средством и съехал с дороги.

Автомобиль, сделанный из пивных ящиков, перевернулся, а сам мужчина отделался травмами – в частности переломом. Как сообщила полиция, пострадавший доставлен в больницу, угрозы его жизни нет.

В полиции Баварии не сообщили, как именно выглядел самодельный автомобиль, но уточнили, что тест на алкоголь показал около 1,0 промилле в крови 49-летнего водителя.

Мужчине инкриминируют вождение в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил регистрации транспортных средств и правил дорожного движения. По данным полиции, водительские права ему пока оставили.

Напомним, на днях польская полиция сообщила о необычном случае недалеко от Гданьска – за нарушение правил дорожного движения остановили 19-летнего парня, который передвигался на самодельном трехколесном велосипеде.