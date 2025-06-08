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У Польщі оштрафують хлопця за їзду без прав на "трициклі" з магазинного візка

Новини — Неділя, 8 червня 2025, 12:47 — Марія Ємець

Польська поліція повідомила про незвичайний випадок неподалік Гданська – за порушення правил дорожнього руху зупинили 19-річного хлопця, що пересувався саморобним трициклом.

Про це повідомила поліція Поморського воєводства, пише "Європейська правда".

Патрульні з міста Сопот зупинили ексклюзивний трьохколісний транспортний засіб, що рухався тротуаром і велодоріжкою уздовж траси. Як виявилось, 19-річний водій власноруч зібрав його з магазинного візка та інших підручних матеріалів і встановив на нього мотор. 

Також виявилось, що юнак вже отримав судову заборону на керування будь-якими механічними транспортними засобами. 

Хлопцеві доведеться сплатити 1500 злотих за пересування механічним транспортним засобом по тротуару і стільки ж – за керування транспортним засобом, що не проходив ніяких перевірок. Крім того, його чекають додаткові наслідки за порушення судової заборони на водіння. 

Кілька тижнів тому у Польщі набула розголосу витівка водія BMW, який проїхав 26 км проти потоку на автомагістралі, після чого покинув авто і пішов пішки.

Перед тим розповідали про BMW на "острівці асфальту" серед великого будівництва, який залишили там через неможливість законно евакуювати його. Невдовзі після публікації історії у ЗМІ власник знайшовся.

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