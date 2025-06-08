У Польщі оштрафують хлопця за їзду без прав на "трициклі" з магазинного візка

Польська поліція повідомила про незвичайний випадок неподалік Гданська – за порушення правил дорожнього руху зупинили 19-річного хлопця, що пересувався саморобним трициклом.

Про це повідомила поліція Поморського воєводства, пише "Європейська правда".

Патрульні з міста Сопот зупинили ексклюзивний трьохколісний транспортний засіб, що рухався тротуаром і велодоріжкою уздовж траси. Як виявилось, 19-річний водій власноруч зібрав його з магазинного візка та інших підручних матеріалів і встановив на нього мотор.

19-latek z zakazem za kierownicą… sklepowego wózka z silnikiem!



Policjanci drogówki z Sopotu zatrzymali 19-latka z Gdańska, który pędził chodnikiem i ścieżką rowerową samodzielnie skonstruowanym pojazdem, zbudowanym z wózka sklepowego i silnika o pojemności 50 cm³ .



Jak się… pic.twitter.com/PCqQ2Zhjgy – PomorskaPolicja (@PomorskaPolicja) June 8, 2025

Також виявилось, що юнак вже отримав судову заборону на керування будь-якими механічними транспортними засобами.

Хлопцеві доведеться сплатити 1500 злотих за пересування механічним транспортним засобом по тротуару і стільки ж – за керування транспортним засобом, що не проходив ніяких перевірок. Крім того, його чекають додаткові наслідки за порушення судової заборони на водіння.

Кілька тижнів тому у Польщі набула розголосу витівка водія BMW, який проїхав 26 км проти потоку на автомагістралі, після чого покинув авто і пішов пішки.

Перед тим розповідали про BMW на "острівці асфальту" серед великого будівництва, який залишили там через неможливість законно евакуювати його. Невдовзі після публікації історії у ЗМІ власник знайшовся.