У Нідерландах аеропорт вимагає демонтувати сонячні панелі, які засліплюють пілотів

Найбільший нідерландський аеропорт Схіпхол через суд вимагає демонтажу сонячних панелей неподалік, які, за його твердженням, засліплюють пілотів під час посадки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Парк із 10 тисяч сонячних батарей неподалік Схіпхола запрацював на початку 2025 року.

Незабаром з'ясувалося, що через відбиття сонячних променів страждають пілоти, які приземляються на злітно-посадковій смузі Polderbaan. Тому Схіпхол був змушений закривати Polderbaan у сонячну погоду з 10:00 до 12:00.

"Це своєю чергою впливає на доступність аеропорту та на мешканців прилеглих районів, оскільки аеропорт Схіпхол змушений використовувати злітні та посадкові смуги, які створюють більше незручностей", – заявили в аеропорту.

Від власника парку ще в березні вимагали демонтувати половину панелей, але він не погодився на це, стверджуючи, що ті відповідають нормам для антивідбивних сонячних панелей.

Зі збільшенням тривалості сонячного дня відблиски від панелей створюють ще більше незручностей для пілотів, заявляють у Схіпхолі, тому аеропорт вирішив подати до суду.

Суд повинен ухвалити рішення швидко, оскільки демонтаж панелей займе кілька місяців і, на думку аеропорту, цей процес повинен розпочатися якомога швидше.

Нагадаємо, у 2024 році в аеропорту Франкфурта-на-Майні через гризуна вночі на кілька годин зникло світло.