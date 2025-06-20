В Нидерландах аэропорт требует демонтировать солнечные панели, которые ослепляют пилотов

Крупнейший нидерландский аэропорт Схипхол через суд требует демонтажа солнечных панелей неподалеку, которые, по его утверждению, ослепляют пилотов при посадке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Парк из 10 тысяч солнечных батарей недалеко от Схипхола заработал в начале 2025 года.

Вскоре выяснилось, что из-за отражения солнечных лучей страдают пилоты, которые приземляются на взлетно-посадочной полосе Polderbaan. Поэтому Схипхол был вынужден закрывать Polderbaan в солнечную погоду с 10:00 до 12:00.

"Это, в свою очередь, влияет на доступность аэропорта и на жителей прилегающих районов, поскольку аэропорт Схипхол вынужден использовать взлетные и посадочные полосы, которые создают больше неудобств", – заявили в аэропорту.

От владельца парка еще в марте требовали демонтировать половину панелей, но он не согласился на это, утверждая, что они соответствуют нормам для антибликовых солнечных панелей.

С увеличением продолжительности солнечного дня блики от панелей создают еще больше неудобств для пилотов, заявляют в Схипхоле, поэтому аэропорт решил подать в суд.

Суд должен принять решение быстро, поскольку демонтаж панелей займет несколько месяцев и, по мнению аэропорта, этот процесс должен начаться как можно скорее.

Напомним, в 2024 году в аэропорту Франкфурта-на-Майне из-за грызуна ночью на несколько часов пропал свет.