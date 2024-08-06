В аеропорту Франкфурта через гризуна на кілька годин зникала електрика

У терміналі 1 аеропорту Франкфурта-на-Майні через гризуна вночі на кілька годин зникло світло, деякі мандрівники все ще можуть відчувати наслідки у зв'язку з відключенням.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Після відключення електроенергії, що тривало кілька годин у ніч проти вівторка, в аеропорту Франкфурта-на-Майні протягом дня можливі затримки і скасування рейсів.

Це може торкнутися, зокрема, рейсів авіакомпаній Discover Airlines і Lufthansa, повідомив речник оператора аеропорту Fraport. Він порекомендував мандрівникам дізнатися про свої рейси заздалегідь.

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Причиною відключення електроенергії став гризун. Соня (гризун) спричинила коротке замикання на підстанції середньої напруги, повідомляє енергетична компанія Syna. Інцидент стався близько 22:45, на початку нічної заборони на польоти.

В результаті зникла електрика, а через задимлення, що утворилося, була викликана пожежна команда аеропорту. Тварину знайшли мертвою поруч з перегризеним кабелем.

Відключення електроенергії вплинуло на зони A і частково B в терміналі 1 аеропорту. Цей сектор в основному використовується авіакомпанією Lufthansa. Електропостачання було відновлено близько 3:30 ранку, а регулярні рейси відновилися о 5 ранку.

Машини для реєстрації пасажирів Lufthansa все ще можуть не працювати, а це означає, що деякий багаж доведеться оформлювати вручну, сказав представник авіакомпанії. Очікується, що у вівторок аеропорт буде завантажений приблизно на 189 000 пасажирів і 1 242 рейси, тому не варто очікувати, що аеропорт буде працювати на піку пропускної здатності.

Напередодні стало відомо, що прокуратура Парижа закриває справу щодо багаторазових пошкоджень оптоволоконного кабелю у фанзоні Олімпійських ігор після підтвердження, що "диверсанткою" була куниця.

Раніше активісти заблокували роботу аеропорту Франкфурта, приклеївши себе до злітно-посадкових смуг. У результаті довелось скасувати близько 230 із 1400 запланованих рейсів, сімох активістів затримали.