В аеропорту Франкфурта через гризуна на кілька годин зникала електрика
Новини — Вівторок, 6 серпня 2024, 13:12 —
У терміналі 1 аеропорту Франкфурта-на-Майні через гризуна вночі на кілька годин зникло світло, деякі мандрівники все ще можуть відчувати наслідки у зв'язку з відключенням.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.
Після відключення електроенергії, що тривало кілька годин у ніч проти вівторка, в аеропорту Франкфурта-на-Майні протягом дня можливі затримки і скасування рейсів.
Це може торкнутися, зокрема, рейсів авіакомпаній Discover Airlines і Lufthansa, повідомив речник оператора аеропорту Fraport. Він порекомендував мандрівникам дізнатися про свої рейси заздалегідь.
Причиною відключення електроенергії став гризун. Соня (гризун) спричинила коротке замикання на підстанції середньої напруги, повідомляє енергетична компанія Syna. Інцидент стався близько 22:45, на початку нічної заборони на польоти.
В результаті зникла електрика, а через задимлення, що утворилося, була викликана пожежна команда аеропорту. Тварину знайшли мертвою поруч з перегризеним кабелем.
Відключення електроенергії вплинуло на зони A і частково B в терміналі 1 аеропорту. Цей сектор в основному використовується авіакомпанією Lufthansa. Електропостачання було відновлено близько 3:30 ранку, а регулярні рейси відновилися о 5 ранку.
Машини для реєстрації пасажирів Lufthansa все ще можуть не працювати, а це означає, що деякий багаж доведеться оформлювати вручну, сказав представник авіакомпанії. Очікується, що у вівторок аеропорт буде завантажений приблизно на 189 000 пасажирів і 1 242 рейси, тому не варто очікувати, що аеропорт буде працювати на піку пропускної здатності.
Напередодні стало відомо, що прокуратура Парижа закриває справу щодо багаторазових пошкоджень оптоволоконного кабелю у фанзоні Олімпійських ігор після підтвердження, що "диверсанткою" була куниця.
Раніше активісти заблокували роботу аеропорту Франкфурта, приклеївши себе до злітно-посадкових смуг. У результаті довелось скасувати близько 230 із 1400 запланованих рейсів, сімох активістів затримали.