Зеленський анонсував кадрові зміни у дипломатичному корпусі

В українському дипломатичному корпусі відбудуться зміни для збільшення потенціалу у відносинах з партнерами.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у суботу, пише "Європейська правда".

За словами президента, відбудуться зміни деяких кадрових позицій, зокрема в українському дипломатичному корпусі, а також в управлінні інституціями, "щоб збільшити український потенціал як у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості".

"Що стосується дипломатичного корпусу, то за місяць – в тому числі у форматі наради з усіма українськими послами – зробимо висновки щодо цієї трансформації", – відзначив глава держави.

Нагадаємо, 13 червня президент Володимир Зеленський звільнив Наталію Галібаренко з посади глави місії України при НАТО, і призначив на цю посаду Альону Гетьманчук.

У травні Зеленський призначив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла послом України в Туреччині.