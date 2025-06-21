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Зеленський анонсував кадрові зміни у дипломатичному корпусі

Новини — Субота, 21 червня 2025, 16:19 — Христина Бондарєва

В українському дипломатичному корпусі відбудуться зміни для збільшення потенціалу у відносинах з партнерами. 

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у суботу, пише "Європейська правда".

За словами президента, відбудуться зміни деяких кадрових позицій, зокрема в українському дипломатичному корпусі, а також в управлінні інституціями, "щоб збільшити український потенціал як у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості". 

"Що стосується дипломатичного корпусу, то за місяць – в тому числі у форматі наради з усіма українськими послами – зробимо висновки щодо цієї трансформації", – відзначив глава держави.

Нагадаємо, 13 червня президент Володимир Зеленський звільнив Наталію Галібаренко з посади глави місії України при НАТО, і призначив на цю посаду Альону Гетьманчук.

У травні Зеленський призначив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла послом України в Туреччині.

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