Зеленский анонсировал кадровые изменения в дипломатическом корпусе

В украинском дипломатическом корпусе произойдут изменения для увеличения потенциала в отношениях с партнерами.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в субботу, пишет "Европейская правда".

По словам президента, произойдут изменения некоторых кадровых позиций, в частности в украинском дипломатическом корпусе, а также в управлении институтами, "чтобы увеличить украинский потенциал как в отношениях с партнерами, так и потенциал внутренней украинской устойчивости".

"Что касается дипломатического корпуса, то за месяц – в том числе в формате совещания со всеми украинскими послами – сделаем выводы относительно этой трансформации", – отметил глава государства.

Напомним, 13 июня президент Владимир Зеленский уволил Наталью Галибаренко с должности главы миссии Украины при НАТО и назначил на эту должность Алену Гетьманчук.

В мае Зеленский назначил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля послом Украины в Турции.