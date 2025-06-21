Зеленский анонсировал кадровые изменения в дипломатическом корпусе
В украинском дипломатическом корпусе произойдут изменения для увеличения потенциала в отношениях с партнерами.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в субботу, пишет "Европейская правда".
По словам президента, произойдут изменения некоторых кадровых позиций, в частности в украинском дипломатическом корпусе, а также в управлении институтами, "чтобы увеличить украинский потенциал как в отношениях с партнерами, так и потенциал внутренней украинской устойчивости".
"Что касается дипломатического корпуса, то за месяц – в том числе в формате совещания со всеми украинскими послами – сделаем выводы относительно этой трансформации", – отметил глава государства.
Напомним, 13 июня президент Владимир Зеленский уволил Наталью Галибаренко с должности главы миссии Украины при НАТО и назначил на эту должность Алену Гетьманчук.
В мае Зеленский назначил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля послом Украины в Турции.