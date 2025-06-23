Каллас заявила, що ЄС затвердить 18-й пакет санкцій проти РФ до кінця тижня

Європейський Союз затвердить 18-й пакет санкцій проти Росії до кінця поточного тижня (23-29 червня).

Про це заявила висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас після завершення засідання Ради ЄС у закордонних справаз 23 червня у Брюсселі, передає кореспондентка "Європейської правди".

Головна дипломатка ЄС переконана, що 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії буде затверджений до 29 червня.

"До кінця цього тижня ми прагнемо затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії", – повідомила Каллас.

Вона додала, що "кожна санкція послаблює здатність Росії вести цю війну".

"Нове жорстке обмеження ціни на російську нафту залишається на порядку денному", – заявила висока представниця ЄС у закордонних справах.

"ЄвроПравда" повідомляла, що ЄС не буде самостійно знижувати максимальну ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель, оскільки цю ініціативу не підтримує "Група семи".

Варто зауважити, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина та Словаччина вирішили не підтримувати план Європейського Союзу щодо 18-го пакету санкцій проти Росії.

Про те, чого можна очікувати від засідання Європейської ради 26-27 червня – читайте у тексті кореспондентки "Європейської правди" у Брюсселі Євросоюз між Орбаном і Трампом. Яких новин чекати Україні щодо санкцій та членства у ЄС.