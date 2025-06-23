Каллас заявила, что ЕС утвердит 18-й пакет санкций против РФ до конца недели

Европейский Союз утвердит 18-й пакет санкций против России до конца текущей недели (23-29 июня).

Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам 23 июня в Брюсселе, передает корреспондент "Европейской правды".

Главный дипломат ЕС убеждена, что 18-й пакет санкций Евросоюза против России будет утвержден до 29 июня.

"До конца этой недели мы стремимся утвердить 18-й пакет санкций против России", – сообщила Каллас.

Она добавила, что "каждая санкция ослабляет способность России вести эту войну".

"Новое жесткое ограничение цены на российскую нефть остается на повестке дня", – заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам.

"ЕвроПравда" сообщала, что ЕС не будет самостоятельно снижать максимальную цену на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, поскольку эту инициативу не поддерживает „Группа семи".

Стоит заметить, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия решили не поддерживать план Европейского Союза по 18-му пакету санкций против России.

О том, чего можно ожидать от заседания Европейского совета 26-27 июня – читайтt в тексте корреспондента "Европейской правды" в Брюсселе Евросоюз между Орбаном и Трампом. Каких новостей ждать Украине относительно санкций и членства в ЕС.