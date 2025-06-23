Сійярто: Угорщина та Словаччина заблокують 18-й пакет санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у понеділок, 23 червня, що його країна та Словаччина вирішили не підтримувати план Європейського Союзу щодо 18-го пакету санкцій проти Росії.

Про це він сказав під час пресконференції пише "Європейська правда".

У понеділок, 23 червня, угорський міністр заявив, що Угорщина і Словаччина вирішили заблокувати пакет санкцій у відповідь на плани Європейського Союзу щодо поступового припинення імпорту російських енергоносіїв.

"Ми зробили це тому, що Європейський Союз хоче заборонити країнам-членам, включно із Угорщиною і Словаччиною, купувати дешевий російський природний газ і дешеву російську нафту, як вони робили це раніше", – сказав Сійярто.

Нагадаємо, 17 червня Європейська комісія запропонувала ввести юридично обов'язкову заборону на імпорт російського газу та скрапленого природного газу до ЄС до кінця 2027 року. Пропозиція включає забезпечення того, щоб цей план не міг бути заблокований Угорщиною та Словаччиною.

Через кілька днів прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав ЄС зняти з порядку денного пропозицію про заборону російських енергоносіїв через очікуване підвищення цін на енергоносії після бомбардування Ірану Сполученими Штатами.

Аналітики зазначають, що підвищення цін на нафту, які різко зросли після початку атак Ізраїлю на Іран тиждень тому, може посилити інфляційний тиск у центральноєвропейському регіоні.

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